فرنسا: تصاعد الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مدينة نانت

2019/08/04 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين على مقتل شاب في مدينة نانت، كان قد اختفى في أعقاب مواجهات مع الشرطة مؤخرا.وقالت السلطات المحلية إن قوات الأمن اعتقلت نحو 40 شخصا بحلول ظهر السبت.وأصبح مقتل ستيف كانيكو سببا آخر للاحتجاجات وللتدقيق في الطريقة التي تعمل […]

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