اجتماع مشترك لخفر سواحل ايران وقطر اليوم في طهران

2019/08/04 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد الاجتماع المشترك الـ 15 لخفر السواحل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر اليوم الاحد، في طهران لتطوير التعاون الميداني وتعزيز علاقات حسن الجوار.

ويترأس الوفد

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