ذوي هارب من سجن القناة يسلمونه الى الجهات الامنية

2019/08/04 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، قيام ذوي احد الهاربين من سجن القناة بتسليمه لمسؤولي المركز.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة ،

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