فيديو يوثق لحظات هروب سجناء من مكز شرطة القناة في بغداد

2019/08/04 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهر مقطع فيديو لحظات هروب سجناء من مركز شرطة القناةن في العاصمة بغداد.

وأمر وزير الداخلية ياسين الياسري يوم امس السبت بإعفاء كلِّ من قائد شرطة بغداد ومدير شرطة بغداد - الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة.

وجاء أمر الوزير هذا على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناة.

كما وجه الياسري بحسب بيان صادر عن مكتبه، بتشكيل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين.

واضاف البيان ان الياسري قد أمر بحجز ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتابع البيان ان الياسري اوعز بتشكيل عدة فرق عمل للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الإجراءات الاستخبارية وتوحيد الجهود لإلقاء القبض عليهم.

وكان مصدر امني قد افاد بأن نحو 15 سجينا تمكنوا من الهروب من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، مبينا ان القوات الامنية استنفرت وتم نشرها في محيط المنطقة القريبة من المركز في محاولة لالقاء القبض على السجناء الهاربين واعادتهم الى المركز.

وبحسب المصدر فان السجناء هربوا من قسم مكافحة المخدرات داخل المركز.

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