“بالفديو”.. عراك بالايدي ومصادمات عنيفة اثناء تظاهرة احتجاجية في البصرة

2019/08/04 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق شهدت محافظة البصرة، تظاهرة أمام مستشفى الموسوي الأهلي أحتجاجآ على وفاة شابة بعد إجراءعملية قيصرية لها، كما حصل اشتباك بالايادي بين ذوي المتوفية ومدنيين يعتقد انهم موظفين في المستشفى.

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