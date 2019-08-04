استثمار بغداد: العاصمة بحاجة إلى مليون وحدة سكنية

2019/08/04 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت هيئة استثمار بغداد، الأحد، عن تحقيقها نسبة 50 بالمئة من خطتها الاستثمارية لقطاع السكن، فيما اشارت إلى حاجة العاصمة إلى مليون وحدة سكنية.وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قانون الاستثمار النافذ حاليا منح المستثمرين المحليين والاجانب امتيازات كبيرة منها حق تملك الاراضي لمشاريع السكن او تأجيرها لأعوام […]

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