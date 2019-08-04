ديالى: مخاوف من توقف الانشطة الرياضية بسبب شحة الدعم

2019/08/04 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..عبر رئيس نادي شهربان الرياضي في محافظة ديالى لطيف التميمي، الاحد، عن مخاوفه من توقف الانشطة الرياضية بسبب شحة الدعم.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ميزانية ديالى التي اقرت قبل ايام من قبل مجلس المحافظة والتي بلغت اكثر من 100 مليار دينار لم يخصص منها اي مبلغ لدعم 18 نادي رياضي داخل […]

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