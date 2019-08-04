2019/08/04 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا بعد اشتباكات عنيفة مع محتجين مناهضين للحكومة الليلة الماضية، فيما يستعد المعارضون لإضراب عام ومزيد من الاحتجاجات.وأطلقت الشرطة اليوم الأحد عدة قنابل غاز مسيل للدموع في مواجهات مع نشطاء يرتدون ملابس سوداء في منطقة كولون في المدينة، في أحدث تصعيد بعد احتجاجات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة هونغ كونغ تعتقل 20 متظاهرا والمدينة تستعد لاحتجاجات جديدة وكالة خطوة برس.

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