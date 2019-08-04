إيران: أميركا لا تتصرف بصدق مع افغانستان

2019/08/04 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، السبت، أن اي مفاوضات للسلام في افغانستان يجب ان تكون بقيادة الحكومة الافغانية، لافتا الى ان الاميركيين لا يتصرفون بصدق في علاقاتهم مع افغانستان.وخلال لقائه في طهران رئيس مجلس “مشرانو جركة” (الشيوخ) الافغاني فضل هادي مسلم يار، اكد لاريجاني “دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسيادة الاراضي الافغانية”، مبينا […]

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