ديالى: هذا ما تبقى من الغابة الخضراء على الحدود مع ايران

2019/08/04 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، عن ما تبقى من الغابة الخضراء على الحدود مع ايران في اقصى شرق المحافظة.وقال عضو مجلس ناحية مندلي (95كم شرق بعقوبة) حيدر ستار في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مندلي كانت تتميز بوجود غابة مترامية للحمضيات تمتد لالاف الدونمات لكنها دمرت نتجية الحروب والافات الزراعية والتهجير خلال […]

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