هل تقطع واشنطن شعرة “ظريف” نهائياً مع طهران؟

2019/08/04 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات من المؤكد لدى قطاع واسع جداً من الإيرانيين حتى المعارضين، والمنتقدين تحت سقف النظام، أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد

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