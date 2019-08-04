اعتقال هارب من سجن ابي غريب جنوبي العاصمة

2019/08/04 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت قيادة علميات بغداد، اليوم الاحد، القاء القبض على هارب من سجن ابي غريب جنوبي العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من اعتقال متهم هارب من سجن ابي غريب في سيطرة (75) جنوبي بغداد”.واضافت، ان “العملية القبض تمت بالتنسيق بين الفرقة […]

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