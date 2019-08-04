الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر اب

2019/08/04 | 10:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب.

وقال المصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، انه "تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".

وأضاف أنه "بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجد فيه".

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