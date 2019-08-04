الأرقام تلقن أبل وسامسونغ درسا عن هاتف الألف دولار

2019/08/04 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت تحليلات المتخصصين في سوق الهواتف المحمولة تستخلص نتائجها، بعد أن رصدت الأرقام تراجعا في إيرادات أحدث هواتف “أبل” و”سامسونغ” مرتفعة الأسعار.وسجلت إيرادات “أيفون” 25.99 مليار دولار، بعكس تقديرات “وول ستريت” البالغة 26.31 مليار دولار، كما أن هذا الرقم انخفض بنسبة 12 بالمئة مقارنة بنفس الربع من العام المالي الماضي.كما أعلنت شركة “سامسونغ”

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