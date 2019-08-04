امانة بغداد:المباشرة باكساء شوارع وازقة منطقة الحبيبية

2019/08/04 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الاحد، المباشرة باكساء شوارع وازقة منطقة الحبيبية.وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة صدى , ان” دائرة المشاريع باشرت باكساء منطقة الحبيبية محلة 537 ضمن الإحالة الخاصة باكساء 500 الف متر مربع والمعدة لقاطعي بلديتي الصدر الاولى والثانية “.واضاف، ان”الاعمال تضمنت قشط الشوارع والازقة بالاضافة الى اعمال تعلية المنهولات وتهيئة واصلاح المتضرر

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