أمانة بغداد تباشر بإكساء الحبيبية

2019/08/04 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الاحد المباشرة باكساء منطقة الحبيبية شرقي العاصمة.وأكد بيان للامانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “مباشرة كوادرها في دائرة المشاريع باكساء منطقة الحبيبية المحلة 537 ضمن الإحالة الخاصة باكساء 500 الف متر مربع والمعدة لقاطعي بلديتي الصدر الاولى والثانية”.وأضاف البيان أن “الاعمال تضمنت قشط الشوارع والازقة

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