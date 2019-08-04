2019/08/04 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته اختام تاشيرة دخول وخروج مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “عملية الضبط جرت استناداً إلى كتاب جهاز المخابرات الوطني، حيث وجدت بحوزة المسافر العراقي اختام دخول عدد (10) واختام مغادرة عدد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مسافر عراقي يحوز أختاماً مزورة في الشلامجة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافر عراقي يحوز أختاماً مزورة في الشلامجة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافر عراقي يحوز أختاماً مزورة في الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).