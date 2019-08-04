2019/08/04 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتقى عدد من الشهداء جراء انفجار بسبب خطأ فني في مطار الشعيرات بريف حمص.وذكر مراسل سانا أن الانفجار وقع بعد ظهر اليوم نتيجة خطأ فني أثناء نقل ذخيرة منتهية الصلاحية وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شهداء بانفجار في مطار الشعيرات بسبب خطأ النعيم نيوز.

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