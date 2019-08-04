التربية تعلن اسماء الطلبة الثلاثة الاوائل في التعليم المهني

2019/08/04 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية المديرية العامة للتعليم المهني عن اسماء الطلبة الثلاثة الاوائل على العراق في فروع التعليم المهني للدور الاول لعام 2018/ 2019.

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