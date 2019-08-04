بالصور.. محمد صلاح يعدل عن فريضة الحج ويستبدلها بمناسك العمرة

2019/08/04 | 10:35

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بغداد اليوم/ متابعة

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيها النجم المصري محمد صلاح أثناء تواجده في مكة المكرمة قبل أيام لأداء مناسك العمرة، ليسافر بعدها مباشرة إلى فرنسا لينضم إلى تدريب فريقه ليفربول الإنجليزي، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد (2019-2020).

وتم الربط بين تلك الصور وبين أن صلاح غادر معسكر ليفربول من أجل أداء فريضة الحج، لكن هذه اللقطات كانت قبل أيام ونظراً لضيق الوقت اكتفى بأداء العمرة، أملاً في أن يكون الموسم المقبل مليء بالنجاح والتفويق له داخل الملعب وخارجه أيضاً.

ظهر صلاح محاطاً بعدد من رجال الأمن أثناء تواجده في الحرم المكي، لتسهيل تحركه وإنهاء المناسك في أسرع وقت بعيداً عن الزحام والتدافع.

وسافر محمد صلاح بعدها إلى فرنسا وانضم إلى معسكر ليفربول، وشارك في اللقاء الودي أمام ليون الفرنسي، وقال المدرب الألماني يورجن كلوب إن" الهداف المصري حظوظه كبيرة للمشاركة كلاعب أساسي أمام مانشستر سيتي على لقب الدرع الخيرية".

ولعب صلاح لمدة 45 دقيقة أمام ليون في اللقاء الودي، وخرج بعد نهاية الشوط الأول.

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