2019/08/04 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اثار ذي قار : نحو 150 موقعا اثريا بحاجة الى تنقيبات عاجلة

كشفت مفتشية اثار ذي قار اليوم عن الحاجة الماسة والعاجلة للتنقيب

بنحو 150 موقعا اثاريا في المحافظة بسبب قربها من المنشات السكنية

والنفطية .

وذكر مدير مفتشية ذي قار طاهر كوين ان تلك المواقع اما ان تكون

قريبة من التوسع السكاني او قريبة من الحقول النفطية وتتقاطع مع مد

انابيب النفط ، وهي لذلك بحاجة الى التنقيب في اسرع وقت ممكن .ولفت الى ان معظم تلك المواقع تقع في مركز مدينة الناصرية وسط

المحافظة او في قضاء الرفاعي شماليها ، او في سوق الشيوخ جنوبيها

.وحذر من ان العديد من تلك المواقع كانت قد تعرضت لعمليات تجريف بسبب

الفيضانات او الرياح والمناخ الجوي السيئ وهو ما يزيد الحاجة

للاسراع بتنقيبها .وتضم محافظة ذي قار مئات المواقع الاثرية غير المنقبة حتى الان ،

فضلا عن اخرى منقبة بشكل جزئي

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