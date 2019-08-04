2019/08/04 | 10:37

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طرد نيمار من احتفالات باريس سان جرمان بكأس السوبر !

في مشهد يثير الشكوك بشأن العلاقة بين اللاعبين في باريس سان جرمان

الفرنسي، التقطت الكاميرات كيليان مبابي وهو يدفع زميله نيمار بشكل

عنيف، خلال احتفالات الفريق بالفوز بلقب السوبر الفرنسي، السبت.وأحرزالبديل أنخيل دي ماريا هدفا رائعا من ركلة حرة، كما هز مبابي

الشباك، ليحولسان جرمان تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ستاد رين، ويحرز

اللقب من مدينة شينتشين الصينية.لكن يبدو أن فرحة الفوز بكأس السوبر لم تكتمل، بعد مشادة بين اللاعبين

فضحتها كاميرات المصورين.فقد ظهر البرازيلي نيمار وهو يحاول الظهور في صورة جماعية للفريق

أثناء الاحتفال بالفوز، إلا أن النجم الفرنسي مبابي دفعه بقوة فيما

يبدو لإجباره على الخروج من دائرة اللاعبين المنتشين باللقب، وذلك بعد

مشادة كلامية بين نيمار وزميله الإيطالي ماركو فيراتي.لكن في فيديو آخر، يبدو فيراتي وهو يجذب نيمار للوقوف إلى جانب مبابي

وباقي الزملاء، في صورة جماعية احتفالية أخرى.

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