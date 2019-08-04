العراق يكشف عن اختراق “داعش” والفتك بأكبر القيادات المقربة من البغدادي

2019/08/04 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس خلية الصقور الاستخبارية أبو علي البصري، الأحد، عن اختراق أبطال الخلية لخطوط وجدران تنظيم داعش الإرهابي والفتك بأكبر قياداته المقربة من زعيمه الإرهابي “البغدادي”، ما تسبب بانهيار التنظيم وتشرذمه.وقال البصري في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إنه “لقد سمح تنظيم داعش بشكل فعلي بتوسيع قاعدة الاستعانة بالنساء لتنفيذ العمليات الإرهابية، كما حدث […]

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