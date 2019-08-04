2019/08/04 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الرابع من آب ‏، الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق والاردن ومصر في بغداد ، واستمرار الخلافات ‏والجدل حول قانون المحكمة الاتحادية ..وقضايا اخرى .‏ صحيفة / الزمان / تحدثت عن تفاصيل الاجتماع الثلاثي ، مشيرة الى قول المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف :” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحف الاحد تتابع الاجتماع الثلاثي بين العراق والاردن ومصر في بغداد .. واستمرار الجدل حول قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحف الاحد تتابع الاجتماع الثلاثي بين العراق والاردن ومصر في بغداد .. واستمرار الجدل حول قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).