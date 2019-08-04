بدء الاجتماع الثلاثي بين العراق ومصر والأردن

2019/08/04 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحَّاف في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" العاصمة بغداد تحتضن اليوم الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق والأردن ومصر، لمناقشة تعزيز العلاقات العربيّة".وبين، ان" تلك المناقشات تمثل هدفاً رئيساً في استراتيجية وزارة الخارجيّة، ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح على الآخر، ودعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربيّ المُشترَك".وأضاف، انه" كما سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصاديّ، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ، وسيتبادل المُجتمِعون كذلك الرُؤى، والأفكار حول أهمِّ القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وتقييم مُجمَل التطوُّرات الإقليميّة، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربيّ بما يُساهِم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار".واشار الى إن" هذا الاجتماع يُعبِّر عن حرص البلدان الثلاثة على التشاور المُستمِرّ حول سُبُل تعزيز التعاون، والتوصُّل إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مُخرَجات القمة الثلاثـيَّة التي جرت في القاهرة".انتهى..م.م

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