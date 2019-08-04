المنافذ تعلن ضبط مسافر عراقي بحوزته اختام مزورة في الشلامجة

2019/08/04 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تمت عملية الضبط استناداً إلى كتاب جهاز المخابرات الوطني".واضاف، انه" وجد بحوزة المسافر العراقي اختام دخول عدد (10) واختام مغادرة عدد (36) تستخدم لتأشير الفيزا الواحدة لأكثر من مرة أثناء السفر".واشار الى انه" تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة منفذ الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".انتهى..م.م

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