يوم لتخليد ذكرى الإيزيديين ضحايا داعش

2019/08/04 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت برلمان إقليم كردستان العراق اليوم السبت على اعتبار الثالث من أغسطس/آب من كل عام يوماً لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين.

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