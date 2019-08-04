2019/08/04 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، إيقاف عملية لتهريب سعات الإنترنت تتسبب بهدر مليار دينار ونصف المليار من المال العام شهرياً في محافظة ديالى، مشيرةً إلى ضبط المتهمين الضالعين بالتهريب والأجهزة والمعدات المستخدمة.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في ديالى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: أوقفنا تهريباً لسعات الإنترنت بقيمة 1,5 مليار دينار شهرياً في ديالى وكالة خطوة برس.

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