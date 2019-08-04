2019/08/04 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس كشف مكتب حقوق الأنسان في البصرة، أمس، ان نسبة التلوث الكيميائي في شط العرب بالبصرة وصلت إلى 100%.وقال المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “التلوث بمياه شط العرب الكيميائي وصلت ١٠٠٪ و الجرثومي ٦٠٪، ما يشكل خطرا كبير على حياة المواطنين، دون وجود قرار جاد من رئاسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان: نسبة التلوث بمياه شط العرب 100 % وكالة خطوة برس.

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