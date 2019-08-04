2019/08/04 | 11:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة / خطوة برس كشف مكتب حقوق الأنسان في البصرة، أمس، ان نسبة التلوث الكيميائي في شط العرب بالبصرة وصلت إلى 100%.
وقال المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “التلوث بمياه شط العرب الكيميائي وصلت ١٠٠٪ و الجرثومي ٦٠٪، ما يشكل خطرا كبير على حياة المواطنين، دون وجود قرار جاد من رئاسة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان: نسبة التلوث بمياه شط العرب 100 %) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “التلوث بمياه شط العرب الكيميائي وصلت ١٠٠٪ و الجرثومي ٦٠٪، ما يشكل خطرا كبير على حياة المواطنين، دون وجود قرار جاد من رئاسة
هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان: نسبة التلوث بمياه شط العرب 100 % وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان: نسبة التلوث بمياه شط العرب 100 %) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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