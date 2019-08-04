رئيس مجلس النواب الحلبوسي يعلن نهاية الفصل التشريعي الثاني

2019/08/04 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) ….



أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عن نهاية الفصل التشريعي الثاني للمجلس بعد تمديده إلى شهر واحد.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “يوم السبت الموافق 3 آب هو نهاية الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى للدورة النيابية الرابعة”.

ودعا “أعضاء مجلس النواب إلى الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي والتواجد بمكاتب المجلس في المحافظات”.

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