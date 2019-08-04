طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

2019/08/04 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) ….



اعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد، مشيرة الى ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “طقس يوم غد الأثنين سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً حاراً مع ارتفاع في درجات الحرارة، ومشمساً في المنطقة الشمالية دون تغير في درجات الحرارة، ومشمسا حاراً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا” مشيراً الى ان “درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 45 مْ”.

وأضافت ان “طقس غد الثلاثاء سيكون مشمساً حاراً في الوسط والجنوب ولا تغير في درجات الحرارة، ويكون مشمساً في الشمال ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق”.

وتابعت ان “طقس الأربعاء سيكون مشمساً حاراً في الوسط ولا تغير في درجات الحرارة، ومشمساً في الشمال ولا تغير في درجات الحرارة، ومشمساً حاراً في الجنوب ولا تغير في درجات الحرارة”.

واشارت الى ان “طقس الخميس سيكون مشمساً حاراً في الوسط ولا تغير في درجات الحرارة ومشمساً في الشمال ولا تغير في درجات الحرارة، ومشمساً حاراً في الشمال ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق”.

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