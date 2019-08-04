العشرات يقطعون طريق حقل مجنون في البصرة

2019/08/04 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الحراس الأمنيين، اليوم الاحد، وقطعوا طريق حقل مجنون النفطي، شمالي البصرة.

وطالب المحتجون، بتثبيتهم على ملاك وزارة الداخلية أو الدفاع وتحسين رواتبهم.

وقطع المحتجون الطريق المؤدي الى حقل مجنون النفطي في موقع الدي اس 1 امام حركة المركبات والموظفين.

وهدد المحتجون باللجوء لخطوات تصعيدية، في حال عدم الاستجابة الى مطالبهم.

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