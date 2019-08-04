وزارة الداخلية تعلن القبض على هاربين اثنين من مركز شرطة القناة

2019/08/04 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن القبض على هاربين اثنين من مركز شرطة القناة ببغداد .وقال معن في بيان ان : مفارز شرطة بغداد تمكنت من القاء القبض على أحد الهاربين في بيوت التجاوز خلف مركز شرطة القناة ببغداد، وقد كان داخل احد خزانات الماء بعد مطاردته من قبل القوة المنفذة للواجب.[…]

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