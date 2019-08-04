Alita: Battle Angel … حين يدير العقل البشري جسد آلي مقاتل

2019/08/04 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار عبد الغفار السامرائي لم تدخر السينما وسعا في تناول الكثير من الموضوعات التي تعتمد على الخيال العلمي، فاستعانت بتقنيات متطورة تجمع بين ما توصل اليه العلم الحديث، والخيال في تصور ما يمكن ان يتوصل اليه العلم مستقبلا.وهو امر لا نستبعد حصوله ولاسيما بعد ان شهدنا ابتكار الات ومعدات تناولتها افلام سينمائية سابقا على …

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