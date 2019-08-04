2019/08/04 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل مجموعة من الباحثين على تسويق جهاز لكشف الكذب يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويأملون بأن يصبح الأداة الرئيسية في حفظ أمن المطارات حول العالم.وصمم الجهاز الجديد الذي يحمل اسم “أفاتار”، الشركة التقنية الناشئة “ديسيرن ساينس” العالمية، بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الخميس.وتقوم فكرة “أفاتار” على توجيه أسئلة للمسافر في المطارات والمعابر الحدودية، كما تفحص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفاتار إختراع لكشف الكذب في المطارات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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