  إنتهاء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان وبدء العطلة التشريعية

2019/08/04 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، نهاية الفصل التشريعي الثاني بعد تمديده إلى شهر واحد.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته “كلكامش برس” إن “يوم السبت الموافق 3 آب هو نهاية الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى للدورة النيابية الرابعة”.



داعيًا السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي والتواجد بمكاتب المجلس في المحافظات.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في الثاني من تموز الماضي تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين المهمة”.

ومن المقرر ان يبدأ الفصل التشريعي الثالث في 3/9/2019.انتهى

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في الثاني من تموز الماضي تمديد الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل إنجاز القوانين المهمة”.

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