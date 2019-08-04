اعتقال هارب من سجن ابي غريب جنوبي بغداد

2019/08/04 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة علميات بغداد، الأحد، إلقاء القبض على هارب من سجن أبي غريب جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من اعتقال متهم هارب من سجن ابي غريب في سيطرة {75} جنوبي بغداد”.

واضافت، ان “العملية القبض تمت بالتنسيق بين الفرقة 17والاجهزة الامنية العاملة في سيطرة {75”.

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