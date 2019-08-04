2019/08/04 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت اليوم أعمال المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي تنظمه وزارة الأشغال العامة والإسكان بعنوان الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية في قصر الأمويين للمؤتمرات بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وممثلين عن القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة.وفي كلمته أمام المؤتمر أكد رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر يحمل في طياته روح الإصرار والعزيمة على تجاوز تداعيات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس الوزراء السوري : نعمل على إفشال الحصار الغربي والاستمرار باستنهاض الاقتصاد الوطني النعيم نيوز.

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