محافظ بغداد يعلن تقدم مراحل انجاز مشروع توسعة مستشفى النعمان بنسبة 45%

2019/08/04 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغــداد فلاح الجزائري، اليوم الاحد، عن تقدم مراحل انجاز مشروع توسعة مستشفى النعمان التعليمي وبنسبة ٤٥بالمئة والمتكون من تسعة طوابق وبسعة ٧٥ سرير. وقال المحافظ في بيان وتلقته وكالة صدى , إن “انجاز المشروع يسير بوتيرة متصاعدة وبنسبة وصلت الى ٤٥ بالمئة، الذي يندرج ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا”.واوضح ان “الاعمال

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