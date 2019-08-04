جعفر: قرار المحكمة الاتحادية بشأن المادة 140 مثير للفتنة

2019/08/04 | 11:50

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بغداد :سومر نيوز

اكد الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر, الأحد, أن قرار المحكمة الاتحادية بتمد...

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