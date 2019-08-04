2019/08/04 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب 16 آخرين، في إطلاق نار بمدينة دايتون الأمريكية في ولاية أوهايو.

وقال الشرطة الأمريكية، في بيان لها، إن "مهاجما أطلق النيران من بندقية، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين، مؤكدة أنها أطلقت النيران على المهاجم وقتلته، وما زالت تعمل على تحديد هويته".وكانت ولاية تكساس الأمريكية قد شهدت قبل ساعات قليلة أيضا واقعة إطلاق نار أخرى، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، في مركز تجاري بمدينة "إل باسو" الأمريكية.هذا وأعلنت السلطات الأميركية، السبت، أن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر "وول مارت" في المدينة.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها بأن إطلاقا للنار وقع في مدينة إل باسو بولاية تكساس.وبأن التقارير تشير إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وبأن سلطات الولاية وإنفاذ القانون تقوم بعملها، كما وأنه تحدث مع المحافظ لتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ساعات من مذبحة تكساس.. مقتل واصابة 25 شخصاً في ولاية أمريكية أخرى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ساعات من مذبحة تكساس.. مقتل واصابة 25 شخصاً في ولاية أمريكية أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).