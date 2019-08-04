الدفع الإلكتروني وثقة المواطن

2019/08/04 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بقلم- بسام التميميعندما يتم الحديث عن المدفوعات فاننا نتكلم عن الدور الذي تقدمة المؤسسات المختصصة والذي بموجبه يتم تعزيز الثقة بهذا المنتج دون غيره.

هنا يأتي دور معايير عدة تحقق القناعة لدى المتلقي لياتي الى هذه المؤسسة على حساب الأخرى، حيث تجد الثقة والأمان وسرعة الخدمة وانتشارها يمثلن المعيار الرئيس للنجاح، فضلا عن التواصل مع الجديد الذي يشهده ميدان المدفوعات.المهم في الأمر عندما تكون لديك شركة متخصصة بالدفع الإلكتروني، وأول من أسس له وتمثل قطاع مختلط ناجح يدار وفق أفضل الآليات العالمية، وبإشراف اعلى الدوائر الرقابية الحكومية، فانك تدرك بان قطار الدفع الإلكتروني في العراق يسير بالاتجاه الصحيح.ويمكن ان نؤشر ذلك النجاح من خلال ردود الفعل الإيجابية تجاه شركة كي الوطنية التي أسستت لواقع الدفع الإلكتروني في العراق، وتمكنت من تجاوز اعقد الحواجز واثبتت وجودها، في ظروف استثنائية.والأهم في موضوع الدفع الإلكتروني ان هذه الشركة الوطنية يؤشر نجاحها من خلال التفاعل الكبير للعائلة العراقية مع هذا الصرح الوطني الذي نهى وبات يخدم ملايين ويفضلونها على سواها من المؤسسات المنافسة.واليوم تجد الثقة تتجسد في اختيار كي للحفاظ على السر الأمني القومي الذي منح الثقة للحفاظ على بيانات اهم المؤسسات في البلاد، وهذا يجعلنا ندرك دور المؤسسات الوطنية في خدمة البلاد، الأمر الذي يحتم علينا العمل على دعم هذه المؤسسات وحمايتها لتنهض بواقع الدفع الإلكتروني وخدمة العائلة العراقية والاقتصاد الوطني.

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