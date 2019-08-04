كارثة كيميائي في شط العرب .. حياة المواطنين في خطر

2019/08/04 | 11:51

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العهد نيوز – البصرة

كشف مكتب حقوق الأنسان في البصرة، ان نسبة التلوث الكيميائي في شط العرب بالبصرة وصلت إلى 100%.

وقال المكتب في بيان تلقت "العهد

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