نائب يعلن بانه سيكشف عن جرائم مارسها ضباط في أفواج طوارئ البصرة بحق أبناءها

2019/08/04 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، عن انه سيعقد مؤتمرا صحفيا هاما لكشف الحقائق بالادلة والوثائق عن جرائم وأنتهاكات لحقوق الإنسان لبعض

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