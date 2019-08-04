2019/08/04 | 11:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التخطيط الاسترتيجي : نسبة تقرير البرنامج الحكومي مبالغ به كثيرا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اكد عضو لحنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي ، محمد البلداوي ، ان تقرير الحكومي الذي ارسله...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التخطيط الاسترتيجي : نسبة تقرير البرنامج الحكومي مبالغ به كثيرا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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