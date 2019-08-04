التخطيط الاسترتيجي : نسبة تقرير البرنامج الحكومي مبالغ به كثيرا

2019/08/04 | 11:52

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بغداد :سومر نيوز

اكد عضو لحنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي ، محمد البلداوي ، ان تقرير الحكومي الذي ارسله...

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