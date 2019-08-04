بالفيديو .. لحظة هروب موقوفين من مركز شرطة بـــ

2019/08/04 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

وثقت كاميرا مراقبة بمركز شرطة "القناة" في العاصمة بغداد لحظة هروب موقوفين خلال فترة تقديم الطعام .

وكشف مصدر في الشرطة العراقية تفاصيل هروب 15 موقوف من مركز الشرطة، حيث قال إن السجن يضم ما يقارب الـ70 موقوفا، وأثناء تقديم الحرس الطعام للموقوفين أقدم الموقوفون على سحب الحرس وضربهم، ...

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