2019/08/04 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة إيقاف عمليةٍ لتهريب سعات الإنترنيت تتسبَّب بهدر مليار دينارٍ ونصف المليار من المال العام شهرياً في محافظة ديالى، فيما ضبطت المتهمين الضالعين بالتهريب والأجهزة والمعدات المستخدمة.دائرة التحقيقات أشارت إلى أن فريقاً من مكتب تحقيق الهيأة في ديالى تمكَّن، بالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات ومديرية اتصالات المحافظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة:إيقاف عملية تهريب لسعات الإنترنيت بقيمة 1,5 مليار دينار شهرياً في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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