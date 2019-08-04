عاجل.. اندلاع حريق داخل الجامعة العراقية في الاعظمية

2019/08/04 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اندلع حريق، اليوم الاحد، داخل بناية كلية طب الاسنان في الجامعة العراقية بمنطقة الاعظمية.





وذكر مصدر للنور نيوز”، ان” حريقا اندلع، صباح اليوم، داخل أحد الغرف في بناية كلية طب الاسنان في مجمع الجامعة العراقية بمنطقة الاعظمية في بغداد”.

وأكد، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماد النيران، دون اي اصابات بشرية باستثناء بعض الاضرار المادية”.





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