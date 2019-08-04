حقوق الإنسان: إصابة أغلب الأطفال في مخيمات النازحين بالأمراض الجلدية وسوء التغذية

2019/08/04 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق، عن إصابة أغلب الاطفال في مخيمات النازحين بالامراض الجلدية وسوء التغذية.





وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اغلب الأطفال في مخيمات النازحين مصابين بالأمراض الجلدية وسوء التغذية بسبب ارتفاع درجات الحرارة”.

وأضاف، ان “العودة الطوعية للنازحين أصبحت حلم”.

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