2019/08/04 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kxFcQqJ0w3Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمزه مصطفى - هناك استغلال وابتزاز كبير في مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حمزه مصطفى - هناك استغلال وابتزاز كبير في مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).